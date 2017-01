Milton-Union High School

WEST MILTON — Principal’s list and honor roll students have been named for the second quarter at Milton-Union High School and Miami Valley CTC.

Principal’s list

Grade 12: Caleb Black, Lauren Craig, Sierra Gostomsky, Taylor Jacobs, Adam Knepper, Austin Lucous, Jasmin Mt. Castle, Elizabeth Renner, Katheryn Reynolds, Zachary Vagedes.

MVCTC: Kierra Carroll, Kathryn Lehman, Sonny Puthoff, Carrigan Schiml, Ashlee Swartztrauber, Matthew Williams, Kylie Witters.

Grade 11: Karissa Baird, Megan Billing, Matthew Brown, Sydney Dohrman, Rachel Grim, Shelby Herald, Abigail Hissong, Madison Hoffman, Margaret Moore, Samuel Motz, Morgan Nemeth, Brianna Persinger, Sierra Persinger, Donna Raker, Destiny Saunders, Kyler Schatz, Katherine Smith, Kiley Timmers, Michael Trimbach, Blake Ullery, Ashlynn White.

MVCTC: Kaitlin Antonides, Caitlin Bushelman, Masey Gregg, Carly Newman, Shane Sexton, Erin Shipe, Sandra Silva, Melania Phillips.

Grade 10: Crystal Adkins, Valerie Baker, Annalise Bennett, Hallie Berberich, Andrew Besecker, Haley Bloom, Allie Bohse, Olivia Brown, Brianna Collins, Alexis Davis, Kristen Dickison, Robert Donley, Chloe Fogle, Madison Grafflin, Christopher Helser, Jacob Hornberger, Jessica Leffew, Harrison Litton, Eryn Oldham, Kyli Parsons, James Sager, Dylan Schenck, Courtney Seevers, Jacob Szilaghi, Megan Trittschuh, Emily Ward, Caleb Wintrow, Riley Yahle.

Grade 9: Luke Barnes, Laura Billing, Joshua Black, Dustin Booher, Lorynn Bradley, Carson Brown, Justin Brown, Corinna Chapman, Ellie Cooper, Allison Freisthler, Shannon Griffith, Emily Hornberger, Megan Jacobs, Allison Jones, Aaron Kaiser, Webb Kress, Emma Lehman, Allison Lyons, Michael Mayor, Bailee Moneymaker, Izabelle Morter, Jacob Motz, Hanna Nutley, Emily Peck, Ryun Schlecht, Jonathan Searcy, Dylan Stanley, Brittney Suhr, Kya Swartztrauber, Jackson Thee, Rachel Thompson, Ethan Tinnerman, Skylar Unger, Christina White, Megan Yates.

Honor roll

Grade 12: Alayna Bennett, Erin Blackburn, Madeline Brown, Philip Brumbaugh, Jordan Cress, Jacob Evans, Michael Gooslin, Reagan Herndon, Kiefer Jones, Eva Maxson, Kamron Paulus, Andrew Ridings, Kira Rohr, Cory Spitler, Riko Waymire.

MVCTC: Brooke Hilling, Jared Martin, Craig Schlecht.

Grade 11: Cheyanne Ballard, Allison Beetley, Alfred Daum, Hayden Davidson, Mercedes Farmer, Jacob Goodman, Abigale Goudy, Grace Helser, Laura Huffman, Jonathan Hurst, Kiley Jacobe, Alexander Moore, Ryan Moore, Mia Morphew, Hannah Oaks, Curtis Quatman, Rachel Rock, Emily Stevenart.

MVCTC: Amber Christman, Tommy Gauvey, Shannon Milnickel.

Grade 10: Kamy Boggs, Austin Brandon, Olivia Brown, Samantha Crummie, Chelsea Davis, Jessica Erwin, Hannah Fugate, Luke Huffman, Annika Hutchinson, Hailey Lauterbur, Jessica Leffew, Meghan Maurer, Tyler Pratt, James Sager, Nathan Simpson, Jacob Szilagyi.

Grade 9: Peyton Brown, Nathan Brumbaugh, Rain Burton, Audrey Coffey, Alexis Collins, Cayden Galentine, Karma Gillette, Caden Hilling, Aleisha Johnston, Caitlin Jones, Amos Knipp, Andrew Lovin, Eme Maxson, Addison McGill, Courtney Myers, Brianna Nevels, Elizabeth Oaks, Tristan Persinger, Nicholas Radcliff, Jamie Rasor, Milayla Shaw, Drew Shearer, Sierra Smith, Justin Thomas.